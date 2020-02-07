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О положении Союза

Британское место в ЕС заняла Польша

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 Stefan Grobe
Британское место в ЕС заняла Польша
Авторское право
AFP POOL Ludovic Marin - LUDOVIC MARIN
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Программу «О положении Союза» ведёт Штефан Гробе:

"Выход из Евросоюза Великобритании повлёк за собой некоторые непредвиденные последствия. Одно из них — включение Польши в пятёрку ведущих стран ЕС, хотя такое, наверное, не главная мечта остальных лидеров.

При этом президент Франции отвергает многое из того, за что выступает польское правительство.

Но как говорится "лучше держать своих врагов внутри палатки, чем снаружи", поэтому Эммануэль Макрон отправился с примирительной миссией в Польшу.

В прошлом году Макрон заблокировал начало переговоров о принятии в ЕС Албании и Северной Македонии, требуя вначале реформировать такой процесс.

Это вызвало шок в коридорах Еврокомиссии, которая давно выступала за переговоры с Западными Балканами. На этой неделе Брюссель скорректировал курс, надеясь привлечь Макрона на свою сторону.

В Лос-Анджелесе в воскресенье — время вручения «Оскаров”. Посмотрим, как европейская киноиндустрия соревнуется с Голливудом".

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