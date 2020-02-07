"Возвращённый архив" Колчака показывают в Москве

7 февраля в Доме русского зарубежья имени А.Солженицына открылась выставка «Адмирал А.В Колчак. Возвращённый архив». Экспозиция приурочена к 100-летию расстрела Верховного правителя России и председателя его правительства Пепеляева по решению Иркутского Военно-революционного комитета. В церемонии приняли участие министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, президент Русского Общественного Фонда А. И. Солженицына Наталья Солженицына, руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов, глава департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

Два месяца назад Euronews писал о результатах аукциона 21 ноября 2019 года в Париже, в ходе которого уникальный архив адмирала Колчака, многие годы бережно хранившийся в семье, ушёл с молотка за рекордную сумму в 3 миллиона евро. 90 % лотов, в том числе самые ценные как, например, Омская декларация, приобрели российские покупатели.

В ноябре журналистам так и не удалось узнать имен меценатов, благодаря которым "ни рубля бюджетных средств на покупку архива не было потрачено". И вот в пятницу на открытии выставки список меценатов и дарителей, приложивших руку к возвращению ценнейших материалов на родину был зачитан: в нем среди прочих фигурируют Л.Михельсон, председатель правления ПАО "Новатэк" и холдинга "Сибур", Е.Солженицына, В.Задорожный, И.Ефимов, ПАО «Промсвязьбанк». Действенную помощь при организации возвращения архива в Россию, как рассказал директор Дома русского зарубежья Виктор Москвин, оказали также экс-премьер Д.Медведев, председатель госкорпорации «ВЭБ.РФ» И.Шувалов, зампредседателя банка "ВЭБ.РФ" Н.Тимакова, историки А.Артизов и С.Мироненко, Российское историческое общество и посольство России во Франции.

Дом русского зарубежья им.А.Солженицына

Министр культуры Ольга Любимова назвала открытие выставки «волнительным и отрадным». Фигура А.В.Колчака, напомнила она, до конца не исследована, но теперь у специалистов появится такая возможность. Наталья Дмитриевна Солженицына охарактеризовала Колчака как "фигуру огромного масштаба", а выставку как событие, "выходящее за рамки одной судьбы". Она напомнила, что Александр Исаевич считал Колчака, наряду со Столыпиным, "великим государственным мужем" и добавила, что в 1994 году вместе с сыном Ермолаем Солженицын попросил епископа Иркутского и Ангарского Вадима отслужить панихиду по адмиралу на месте его гибели.

Ровно месяц на знакомство с архивом

В эксклюзивном интервью Euronews, по окончании церемонии открытия, директор Дома русского зарубежья Виктор Москвин рассказал, что для экспозиции свои лоты предоставили "четверо из пяти крупнейших покупателей" парижского аукциона. Правда, ряд документов в Москве не увидят. Частный российский коллекционер, который их приобрел, хотя и вышел через посредников на контакт с Домом русского зарубежья и Госархивом, в итоге "отказался участвовать в выставке и предпочёл сохранить анонимность". У него находятся несколько важных писем Колчака, уточнил Виктор Москвин. Он выразил надежду, что "рано или поздно они тоже поступят в музейные или архивные собрания России".

Дом русского зарубежья им. А.Солженицына

Выставка «Адмирал А.В Колчак. Возвращенный архив» продлится ровно месяц до 8 марта. Как объяснил Москвин, документы пришли из Франции только 27 января, и экспозицию пришлось организовывать очень быстро, чтобы открыть к 100-летию гибели Александра Васильевича.

"Дальше предстоит работа по описанию собрания. Надо все поставить на учет, сделать документы доступными для исследователей, ведь основная задача не просто под стеклом держать, а чтобы с ними могли работать специалисты" Виктор Москвин директор Дома русского зарубежья

После окончания выставки, пояснил Москвин, часть документов будет находиться в фондах Дома русского зарубежья, часть - в Госархиве РФ. После того, как архивисты составят описи и сделают сканы экспонатов, они станут доступны как и любой исторический документ, в соответствии с действующими в архивах и музеях всего мира правилами.

В Москве на суд широкой публики представлены только документы, привезенные из Парижа. "Наша задача - показать то, что было выкуплено и находится отныне в России, - пояснил Виктор Москвин. - Задача сделать выставку, посвященную адмиралу, с привлечением других имеющихся материалов, перед нами не стояла".

Дом русского зарубежья им.А.Солженицына

Сразу после проведения аукциона много говорили о том, что архив будет способствовать реабилитации адмирала Колчака. "Обычно реабилитируют человека, который осужден, даже если это был неправильный суд, - заявил Euronews Виктор Москвин. - Что касается адмирала Колчака, там не было суда, там было просто политическое убийство по приказу Ленина. Поэтому говорить о реабилитации чисто юридически неправильно, и решение в 1999 году Забайкальского окружного военного суда, отказавшего в реабилитации, юридически несостоятельно. Каких-либо оснований, чтобы не выдавать дело Колчака, хранящееся в архиве ФСБ, тоже нет. Думаю, придет время, надеюсь, весьма скоро, когда это решение будет отменено".

Говоря о 100-летии гибели адмирала, Виктор Москвин уточнил, что на выставке документов, которые непосредственно относятся к Иркутскому ревкому и казни, нет. За исключением разве что письма, адресованного супруге Колчака Софье Федоровне, в котором некий С.Палавин рассказывает ей о последних минутах Верховного правителя России. Но есть интереснейшие документы, добавил он, они многое говорят о тех условиях, в которых находилась семья адмирала. В частности, материалы обыска в квартире Колчака 1918 года, когда были изъяты его ордена.

Есть абсолютно потрясающий документ, когда англичане готовы оказать Софье Федоровне, жене Колчака, помощь в доставке почтовой корреспонденции адмиралу, но требуют от неё расписку, что в письмах не будет содержаться критика действий англичан и их союзников по отношению к политике в России. Такая откровенная цензура, весьма наглое требование, но она вынуждена такую расписку дать Виктор Москвин директор Дома русского зарубежья

Среди других интересных документов: единственная сохранившаяся детская фотография Колчака, его паспорт лейтенанта флота, грамота императора Николая II о награждении адмирала орденом Георгия Победоносца. Посетители московской выставки увидят и Евангелие, побывавшее вместе с владельцем в полярной экспедиции, с закладкой в виде георгиевской ленты, рукописную прокламацию Временного Всероссийского правительства в Омске с редакторской правкой Верховного главнокомандующего Русской армией, многочисленные письма супруге Софье Федоровне, проливающие свет на малоизученные факты политической деятельности Колчака и опровергающие обвинение в шпионаже в пользу других стран горячего патриота и защитника своего Отечества.

Дом русского зарубежья им.А.Солженицына

"Современная Россия постепенно отходит от десятилетиями культивируемого антагонизма между красными героями-победителями и белыми противниками-неудачниками. Смею надеяться, что это событие - шаг к примирению, еще одно свидетельство окончания гражданской войны и смуты в умах наших соотечественников. Жизнь и деятельность Колчака и его личный архив - неотъемлемая часть истории и документального наследия нашей Отчизны", - сказал на открытии выставки руководитель Росархива Андрей Артизов.

Последние месяцы жизни

В 1918 году Александр Колчак принял решение присоединиться к Добровольческой армии генерал-лейтенанта Антона Деникина. Следуя на Юг России, в октябре 1918-го прибыл в Омск. 4 ноября был назначен здесь военным и морским министром Временного Всероссийского правительства (Директории). Его кандидатура была поддержана военными, представителями центристских и правых

партий, а также Всероссийского национального центра, который координировал деятельность различных антибольшевистских правительств. Эти структуры рассчитывали на помощь Колчака в противостоянии с левым флангом Директории, который составляли представители партии эсеров. С 18 ноября 1918-го по 4 января 1920 года Колчак был общепризнанным лидером Белого движения.

В ночь с 17 на 18 ноября 1918-го в Омске военными были арестованы члены Директории - представители партии эсеров, которые готовили вооруженный захват власти. На экстренном заседании правительства Александру Колчаку были переданы полномочия по осуществлению верховной государственной власти в России, присвоены звания Верховного правителя и адмирала. В подчинение Колчака переходили все антибольшевистские вооруженные силы. Верховный правитель наделялся полномочиями предпринимать любые меры, вплоть до чрезвычайных, по установлению в стране гражданского порядка и законности.

Верховная власть Колчака была признана Временным правительством Северной области в Архангельске, командующим Северо-Западной армией Николаем Юденичем и главнокомандующим Добровольческой армией Антоном Деникиным. В 1919 году правительство Колчака, подтвердив верность внешнеполитическим, военным и финансовым обязательствам России, установило дипломатические отношения со странами Антанты. В сфере внутренней политики Колчак считал необходимым сохранить режим военной диктатуры до победы над большевиками. Дальнейшее политическое устройство России, по его мнению, должно было определить Учредительное собрание. При поддержке Колчака велось расследование убийства царской семьи в Екатеринбурге.

В ноябре 1919 года, после поражения от Красной армии, Александр Колчак вместе с остатками своих частей отступил к Иркутску. 4 января 1920-го он передал пост Верховного правителя России генералу Деникину. Трассу Транссибирской магистрали в районе Иркутска в начале 1920-го контролировали части Чехословацкого корпуса, эвакуировавшиеся из России в Европу через Владивосток. 15 января с санкции главы французской военной миссии в России генерала Мориса Жанена командование Чехословацкого корпуса выдало адмирала Колчака представителям эсеро-меньшевистского Политцентра, действовавшего в Иркутске. При этом эшелон с частью золотого запаса Российской империи, который везли из Омска части Колчака, был ими захвачен.

21 января, после перехода власти в городе к большевикам, Александр Колчак был передан Иркутскому военно-революционному комитету. 7 февраля 1920-го по секретному распоряжению лидера большевиков Владимира Ленина (Ульянова) и постановлению Иркутского ВРК Александр Колчак без суда был расстрелян в Иркутске на месте впадения реки Ушаковка в Ангару. Тело адмирала было сброшено в прорубь.