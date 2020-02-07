В защиту климата и рыбных ресурсов: в Брюсселе прошла акция протеста

Около двух тысяч демонстрантов вышли на улицы Брюсселя с требованием принять дополнительные меры против глобального потепления. Акция организована активистами движения "Молодежь за климат". Нынешний пятничный марш был менее массовым. Отчасти потому, указывают местные СМИ, что к пропускам занятий в учебных заведениях стали относиться менее терпимо. Те, кто все же принял участие в манифестации уверены: надо и впредь оказывать давление на политиков.

Ануна де Вевер, "Молодежь за климат": "Сначала они над вами смеются, потом вас игнорируют, а затем вы побеждаете. Дело в том, что нам необходимо продолжать. Мы знаем, что на нас порой не обращают внимание, что злятся на нас, говорят, что мы ничего не делаем. Но это не так. Мы продвигаемся вперед. И уже многого достигли. В Европе есть новая "зеленая сделка". И это потому, что миллионы людей в течение года и даже больше, выходили на улицы. И столько еще впереди. Принимаемые меры должны быть конкретными и нуждаются в финансировании. Но в конце концов, мы знаем, что заставляем политиков принимать решения".

Демонстранты приветствовали намерение Еврокомиссии в ближайшие 30 лет достичь углеродной нейтральности. Но до этого так далеко, считают манифестанты. И надо действовать. Участники марша также призывали принять эффективные меры по борьбе с загрязнением океана и чрезмерным рыбным промыслом.

Фания Фулперхорст, Oceana Europe: "Евросоюз хотел остановить чрезмерный вылов к 2020 году. К сожалению, эта цель пока не достигнута. В Европе об устойчивом рыболовстве можно говорить только в отношении 62% запасов рыбы. Впереди много работы. Что касается Средиземноморья, там 80% рыбных запасов подвергаются избыточному промыслу. Это требует срочных мер, поскольку проблема должна была быть решена к 2020 году".

По мнению манифестантов, ЕС будучи крупнейшим рынком потребления морепродуктов, должен продвигать разумное и взвешенное рыболовство. Участники марша обещают новые акции, если политики в этой сфере не примут адекватных мер.