Credit Suisse: гендиректор уходит в отставку

Генеральный директор швейцарского банка Credit Suisse Тиджани Тиам уходит в отставку. Об этом говорится в заявлении, распространенном после заседания Совета директоров. Причина не указывается. Однако, отмечают СМИ, объявление о смене руководства произошло на фоне скандала по поводу слежки за сотрудниками учреждения и другими организациями. На пост нового гендиректора назначен Томас Готтштайн. Отвечая на вопросы журналистов, он отметил:

"Передо мной стоит большая задача. И я отношусь к ней со всей серьезностью. Вместе с тем, я испытываю радостные чувства, потому что у меня очень хорошая команда, много коллег из управленческой группы Credit Suisse. Мы долгое время трудимся вместе".

Готтштайн работает в банке вот уже более 20 лет. В последнее время он был главой Credit Suisse в Швейцарии. Что касается Тиама, он покинет пост 14 февраля после презентации результатов работы финансового учреждения за минувший год.