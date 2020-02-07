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Бизнес

Credit Suisse: гендиректор уходит в отставку

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 Ирина Александрова и AFP, TASS
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Credit Suisse: гендиректор уходит в отставку
Авторское право
MICHAEL BUHOLZER / AFP
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Генеральный директор швейцарского банка Credit Suisse Тиджани Тиам уходит в отставку. Об этом говорится в заявлении, распространенном после заседания Совета директоров. Причина не указывается. Однако, отмечают СМИ, объявление о смене руководства произошло на фоне скандала по поводу слежки за сотрудниками учреждения и другими организациями. На пост нового гендиректора назначен Томас Готтштайн. Отвечая на вопросы журналистов, он отметил:

"Передо мной стоит большая задача. И я отношусь к ней со всей серьезностью. Вместе с тем, я испытываю радостные чувства, потому что у меня очень хорошая команда, много коллег из управленческой группы Credit Suisse. Мы долгое время трудимся вместе".

Готтштайн работает в банке вот уже более 20 лет. В последнее время он был главой Credit Suisse в Швейцарии. Что касается Тиама, он покинет пост 14 февраля после презентации результатов работы финансового учреждения за минувший год.

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