Коронавирус: ВОЗ предупреждает о нехватке средств защиты

Число случаев заражения коронавирусом в Китае превысило 31 тысячу, более 630 человек умерли, выздоровели свыше 1,5 тысяч. В городе Ухань построена уже вторая инфекционная больница.

Между тем жители Китая требуют от правительства извинений за действия полиции по отношению к доктору Ли Вэньляну, который первым пытался предупредить коллег о новом заболевании и впоследствии скончался, заразившись от пациентки. В Гонконге в память о враче зажгли свечи. Начиная с субботы власти ввели обязательный карантин для всех приезжающих с материкового Китая.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что на 11 и 12 февраля запланировано проведение глобального форума по изучению новой инфекции.

ВОЗ призывает страны к рациональному использованию медицинских масок и других средств защиты.

"Мир столкнулся с острой нехваткой индивидуальных средств защиты, спрос увеличился в 100 раз, цены выросли в 20 раз. Ситуация усугубляется масштабным использованием этих средств не по назначению, не для медицинского обслуживания пациентов. В результате запасы у нас сегодня истощены на ближайшие 4-6 месяцев", — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Заложниками короновируса остаются пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, который с 3 февраля находится на карантине рядом с японским портом Йокогама. Нна борту выявлено заражение у 61 человека.

Задержался еще один круиз, на это раз в США. Судно Anthem of the Seas пришвартовалось в порту Бейонн в штате Нью-Джерси. Из-за подозрения на короновирус проверили 27 пассажиров, недавно побывших в Китае. Четырех попросили остаться в местной больнице, лайнер продолжит путешествие в воскресенье.