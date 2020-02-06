Пилотов авиакомпании "Пегас" обвинили в "преступной халатности"

Прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело о преступной халатности в отношении двух пилотов частной турецкой авиакомпании "Пегас", сообщили местные СМИ. Пилотам вменяется в вину гибель трёх пассажиров и нанесение телесных повреждений десяткам других в результате неудачной посадки в среду "Боинга 737" в аэропорту Стамбула.

Лайнер развалился на три части и загорелся после того, как выкатился со взлетно-посадочной полосы аэропорта имени Сабихи Гёкчен. На борту рейса "Измир-Стамбул" находились 177 пассажиров и 6 членов экипажа. Среди пострадавших двое граждан Киргизии, сообщили в МИДе страны.

По словам губернатора Али Ерликая, покинув взлетно-посадочную полосу, самолет "прокатился около 60 метров", а затем "упал с 40-метрового откоса". На сегодня наиболее вероятной причиной авиакатастрофы считаются сложные метеорологические условия.