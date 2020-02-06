Поезд сошел с рельсов недалеко от Милана; есть жертвы

Высокоскоростной поезд, направлявшийся из Болоньи в Милан, сошел с рельсов недалеко от города Казальпустерленго. По крайней мере два человека погибли и около 30 получили ранения, сообщили в правоохранительных органах Италии.

По их информации, погибшие - два машиниста. Причина аварии, произошедшей в 5:30 по местному времени, пока неизвестна. Пострадавшие доставлены в больницу.

Итальянская железнодорожная компания сообщила, что все поезда, проходящие через этот отрезок железной дороги, перенаправлены.