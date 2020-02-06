"Оскар" и европейское кино

Программа «Вкратце из Брюсселя»:

Деятели Евросоюза и простые зрители будут с особым вниманием следить отсюда за вручением в выходные Лос-Анджелесе премии «Оскар». На неё номинировано много европейских фильмов.

Обычно они не выдерживают кассовой конкуренции с массовым американским кино. В ЕС выходит много артхаусных и авторских картин. Производители часто получают государственную помощь, если снимают ради культурного наследия или специально для меньшинств. **В следующем бюджете ЕС расходы на поощрение творчества увеличатся на 30%.**

Три актера, автомобиль, комната и 15-минутные диалоги, полные напряжения и эмоций, – вот что привлекли внимание американских киноакадемиков в картине «Одна сестра». Работа молодого бельгийского режиссера Дельфина Жирар номинирована в категории «Лучший игровой короткометражный фильм».

«Мне важно рассказать осмысленную историю, создать фильм, который я бы хотела посмотреть сама. Но хорошо, если бы он затронул и других людей, - сказала бельгийка. - Мой продюсер и моя команда пытаются теперь найти для этого фильма место в мире".

Мировые доходы от кассовых сборов в 2018 году составили 41,4 млрд долларов, причем США получили более четверти этого пирога, а на долю Евросоюза пришлось всего 22%.

В производстве и распространении фильмов всё большую роль играет стриминговый сервис. Европе и выгодно, и трудно в этом участвововать.

Глава Федерации европейских режиссёров продолжает рассматривать кинематограф как общественную службу, а не только как коммерческий продукт:

«Если у вас нет структуры, которая строго регулируется для сектора, то доступ к аудитории уменьшится, - сказала Полина Дюран-Виаль. - Существует четкая корреляция между государственным вмешательством, будь то регулирование или финансирование, и рыночными долями национальных и европейских фильмов".

Еврокомиссия планирует инвестировать за следующие 7 лет 1,8 млрд евро в фонд культуры и творчества. Часть этих средств пойдёт на создание произведений на разных языках для разных общественных групп в рамках программы под названием "Креативная Медийная и аудиовизуальная Европа "(Creative Europe Media Audiovisual).

«У нас богатые возможности рассказывать истории, но мы не так успешно делимся ими с широкой публикой, - говорит руководитель программы Мартин Доусон. Поэтому мы пытаемся делать наши фильмы и телесериалы более заметными, популярными и известными, продвигая их и создавая аппетит на них "

"Оскар" за лучший иностранных художественный фильм можеть достаться кинемалографистам Испании, Франции, Польши, Северной Македонии или Южной Кореи.