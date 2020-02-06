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Бизнес

Коронавирус: автопроизводители подсчитывают убытки

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 Ирина Шелудкова
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Коронавирус: автопроизводители подсчитывают убытки
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AP
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Автопроизводители во всем мире подсчитывают убытки из-за остановки работы заводов в Китае на фоне вспышки коронавируса. По крайне мере в 24 регионах Китая предприятии не возобновят активность до 10 февраля. В стране производятся автокомплектующие для многих компаний.

По данным исследовательского центра IHS Markit, 350 тысяч транспортных средств не сойдут с конвейера в первом квартале.

Глава отдела продаж и маркетинга Kia Motors India Манохар Бхат говорит:

"В Южной Корее производство нарушилось на заводе Kia из-за сбоя в цепочке поставок. В Индии пока удалось избежать таких негативных последствий, но итоги подводить еще рано. Наша цепочка поставок длиннее, поэтому воздействие мы можем ощутить не сразу".

Из-за дефицита запчастей в Южной Корее остановлено производство и на заводах компании Hyundai.

В целом, если такой беспрецедентный карантин продолжится и до середины марта, то мировая автомобильная промышленность не досчитается уже 1,7 млн единиц продукции.

Город Ухань, где началась эпидемия — один из крупнейших центров автомобильного производства в Китае.

Коронавирус вмешался в планы генерального директора компании Tesla Илона Маска, так как на шанхайском заводе в текущем году он намеревался собрать 500 тысяч автомобилей, но теперь поставки задерживаются.

Крупнейший иностранный автопроизводитель в Китае Volkswagen Group попросил три с половиной тысячи своих сотрудников в Пекине поработать из дома до 17 февраля.

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