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Cult

"Женский" рэп alyona alyona: без политики о бодипозитиве

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"Женский" рэп alyona alyona: без политики о бодипозитиве
Авторское право
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 Wolfgang Spindler
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Британская "Гардиан" и американская "Нью-Йорк Таймс" называют бывшую воспитательницу детского сада "восходящей звездой". Украинская рэп-исполнительница alyona alyona, обретя популярность на родине, теперь выступает в европейских странах.

alyona alyona, певица:

"Политика мне не нравится. Знаете почему? Потому что в нашей стране и так много политических проблем. И люди, особенно моё поколение, устали от политики. Каждый день в новостях политика, политика, политика. В соцсетях тоже самое — политика, политика, политика. Это утомляет".

Темы песен Алёны — не политика, а, как она утверждает, обычная жизнь. В том числе 28-летняя исполнительница поёт о бодипозитиве.

alyona alyona, певица:

"Некоторые мои треки посвящены бодипозитиву и буллингу. Это когда молодые люди, или взрослые люди стыдят других и считают это нормальным. Я такого не приемлю".

На YouTube клипы исполнительницы набрали почти 30 миллионов просмотров.

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