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США

Процедура импичмента завершается

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 Ирина Шелудкова
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Процедура импичмента завершается
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Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved - Susan Walsh
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Процедура импичмента президента США приближается к завершению — американский сенат сегодня проведёт финальное голосование. Накануне Глава Белого дома выступил в Конгрессе с ежегодным посланием "О положении страны" и тему импичмента в своей речи не затронул.

При этом спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст его выступления в ответ на то, что президент намеренно не пожал ей руку, отвернулся и занял свое место на трибуне.

Практические все наблюдатели ожидают, что Сенат, где большинством обладают республиканцы, оправдает Дональда Трампа. Против него выдвинуты обвинения в злоупотребление властью и воспрепятствовании расследованиям Конгресса. Пока никто из республиканцев не заявлял, что поддержит импчимент.

Сенатор-республиканец от штата Мэн Сьюзан Коллинз отметила: "Палата представителей не смогла доказать, что поведение президента, несмотря на все недостатки, служит поводом для такого радикального решения как немедленное отстранение от должности."

На прошлой неделе Сенат проголосовал против вызова свидетелей.

На этом фоне уровень поддержки Дональда Трампа гражданами страны достиг 49%, это наиболее высокий показатель с тех пор, как он занял свой пост в январе 2017 года.

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