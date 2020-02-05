Риека и Голуэй - две культурные столицы

Два порта, хорватский Риека на берегу Адриатического моря и ирландский Голуэй на побережье Атлантического океана, стали столицами европейской культуры в этом году. Риека - первый город в Хорватии, получивший такой титул. По такому случаю на набережной в порту был организован масштабный праздник с фейерверком, гостями которого стали тысячи людей. Публике представили шоу "Индустриальная опера" с участием более 200 артистов и музыкантов. Девиз Риеки, как европейской культурной столицы, - "Порт разнообразия".

Ирена Крегар Сегота, Риека ECC: "Наша культурная программа и мероприятия, которые будут проходить в течение всего года, а их - более 600, были вдохновлены тремя основными темами: работа, миграция и вода. Они действительно описывают историю и самобытность города. Риека окружена водой, морем, и у нее много источников пресной воды. Этот город всегда был рабочим, промышленным. Его строили рабочие. Но кроме того он был городом миграции. В начале 20-го века это был крупнейший иммиграционный порт Австро-Венгрии".

А это - торжества в другой части Европы - в ирландском графстве Голуэй. Праздничные мероприятия начались во многих его населенных пунктах. Голуэй - третий город в Ирландии, который удостоился звания европейской столицы. Ранее его носили Дублин и Корк. Культурная программа Голуэя будет посвящена темам языка, ландшафта и миграции. В нее войдут также несколько кельтских праздников, посвященных временам года и урожаю. Город выбрал для себя девиз "Окунись в волшебство".