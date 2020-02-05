Самый жаркий январь

Минувший месяц стал самым тёплым январём за всю историю наблюдений в Европе. Такие данные приводит мониторинговая служба "Коперник". Температура на 0,2°C превысила предыдущий рекорд 2016 года и на 3,1°C — средние показатели, зафиксированные с 1981 по 2010 годы.

2020-й начался с аномального тепла практически на всём северном полушарии; пика показатели достигли в Северной и Восточной Европе.

Карло Буонтемпо, директор центра Copernicus:

"Отдельное событие само по себе ещё ни о чём не говорит. Вести речь о климате можно, если рассматривать событие в контексте остальных подобных. Подобные отклонения были всегда, были годы тёплые и холодные. Но сейчас мы видим тенденцию, тенденцию именно к повышению температуры по всему миру".

В центральной России и в Санкт-Петербурге январь тоже стал самым жарким в истории наблюдений, на полтора градуса теплее рекорда 13-летней давности. В Москве снег выпал только к концу месяца.

При этом в целом ряде стран погодную аномалию встретили без восторга.

В Австрии, Германии Румынии и Швейцарии борются с наводнениями — последствиями ливней. На Корсике сухая зима привела к лесным пожарам, а в Болгарии из-за засухи и отсутствия снега обмелели водохранилища, ставя под угрозу снабжение питьевой водой.