Правила расширения Евросоюза

Евросоюз решил упростить принятие в свой состав новых стран-членов, но жёстче требовать от них проведения реформ. Еврокомиссия обещала, что переговоры с кандидатами на вступление будут идти быстрее и эффективнее.

Этого требовала Франция, которая заблокировала расширение Союза на Западные Балканы до тех пор, пока такая процедура не будет упорядочена.

«Я думаю, есть возможность снова начать переговорный процесс, мы к этому готовимся, - сказал еврокомиссар по расширению и политике соседства Оливер Вархеи. - У нас впереди много работы, но сделан важный шаг к тому, чтобы Евросоюз стал больше и сильнее. Хочу всех заверить - это хороший и нужный процесс. Мы должны заниматься им вместе".

До сих пор процесс расширения занимал от 5 до 10 лет. В него включались переговоры по 35 юридическим и политическим критериям для вступления в ЕС. Только когда эти «главы» будут согласованы и закрыты, страна сможет стать полноправным членом.

Но теперь дополнительное внимание будет уделяться верховенству права и функционированию демократических институтов. Кроме того, достигнутый на пути к членству прогресс может быть аннулировал или "обращен вспять", если страна-кандадат отступит от реформ.

Немецкий зеленый евродепутат Виола фон Крамон сказала, что Евросоюз, возможно, будет трудно убеждать свою общественность в необходимости принятия новых членов.

Между тем, Северная Македония приветствовало новую методологию расширения ЕС, Министерство иностранных дел заявило в Скопье, что это придаёт процессу больше политического измерения и динамизма.