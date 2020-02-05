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Глобальная эпидемия коронавируса в фотографиях

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Глобальная эпидемия коронавируса в фотографиях
Авторское право
Ahn Young-joon/AP Photo
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Число погибших от нового коронавируса продолжает расти вместе с глобальной обеспокоенностью. Страны эвакуируют своих граждан из КНР, соседи Китая закрывают границы.

На снимках со всей Азии и Европы видны контрольно-пропускные пункты, мероприятия по дезинфекции, очереди на покупку медицинских масок и даже демонстрации с требованиями к правительству жестче реагировать на риск распространения коронавируса.

Трогательные или пугающие реакции людей запечатлены фотографами по мере распространения болезни.

STR / AFP
Медицинский персонал из Шэньяна прощается с родными и друзьями перед отъездом в Ухань.STR / AFP
Arek Rataj/AP Photo
Люди в масках идут по пустынной улице в Ухани.Arek Rataj/AP Photo
Arek Rataj/AP Photo
Рабочий в маске для лица распыляет дезинфицирующее средство в Ухани.Arek Rataj/AP Photo
Chinatopix via AP
Работники похоронного бюро вывозят тело человека, предположительно умершего от коронавируса.Chinatopix via AP
Centers for Disease Control and Prevention via AP
На этой иллюстрации, предоставленной Центрами по контролю и профилактике заболеваний в январе 2020 года, изображен новый коронавирус 2019-nCoV.Centers for Disease Control and Prevention via AP
Arek Rataj/AP Photo
Военный в защитном костюме дает указания эвакуированным из Ухани, направляющимся в госпиталь после прибытия на военную базу во Вроцлаве (Польша).Arek Rataj/AP Photo

В понедельник Гонконг закрыл почти все пограничные пункты с материковым Китаем, чтобы остановить распространение коронавируса.

Anthony Wallace / AFP
Протестующие в Гонконге держат транспаранты и плакаты во время "флэшмоба" с требованием к правительству закрыть границу с материковым Китаем.Anthony Wallace / AFP
Kin Cheung/AP Photo
Люди выстраиваются в очередь, чтобы купить маски для лица в Гонконге.Kin Cheung/AP PhotoKin Cheung

Южная Корея выявила 18 случаев заболевания вирусом, похожим на атипичную пневмонию, и поместила почти 130 человек в карантин.

Jung Yeon-je / AFP
Женщины в традиционных корейских платьях ханбок и масках для лица позируют для фотографии во дворце Кёнбоккун в Сеуле.Jung Yeon-je / AFP
AP
Сотрудники метрополитена в Сеуле, Южная Корея, дезинфицируют турникеты.APAhn Young-joon

Министерство здравоохранения Японии сообщило о трех новых случаях заболевания 1 февраля, в результате чего число инфекций в стране достигло 20.

Еще 10 инфицированных были выявлены на борту круизного лайнера Diamond Princess, который встал на якорь в японском порту Йокогама во вторник. Всего на судне, пассажирам которого пока не разрешается сойти на берег, находится 3700 человек.

Behrouz MEHRI / AFP
Женщины в традиционных японских кимоно и масках для лица читают омикудзи (предсказания) в храме Сэнсо-дзи в Токио.Behrouz MEHRI / AFP

Филиппины 2 февраля сообщили о первой смерти от нового коронавируса за пределами материкового Китая. 3 февраля Китай сообщил о необходимости дополнительного медицинского оборудования и масок. Число погибших в стране подскочило до 360 человек, что сделало коронавирус более смертоносным, чем атипичная пневмония почти два десятилетия назад.

Ted Aljibe/ AFP
Прибывающие пассажиры и экипаж авиакомпаний надевают защитные маски в международном аэропорту Манилы.Ted Aljibe/ AFP

254 человека, эвакуированных французским правительством из Ухани, находятся в карантинных зонах на юге Франции. Часть эвакуированных содержится под вооруженной охраной в лагере отдыха, где они могут свободно передвигаться внутри, но должны носить медицинские маски.

CLEMENT MAHOUDEAU / AFP
Автобус с французскими гражданами, эвакуированными из Ухани, направляется в дом отдыха в Карри-ле-Руэ на юге Франции в сопровождении жандармерии.CLEMENT MAHOUDEAU / AFP
Arek Rataj/AP Photo
Рабочие в защитных костюмах собираются возле самолета, перевозящего эвакуированных из китайского города Ухань, после посадки их самолета на аэродроме в Марселе (Франция).Arek Rataj/AP Photo

Специальным рейсом из Ухани вернулись 312 бангладешцев, включая восемь человек, госпитализированных с высокой температурой. Правительство говорит, что около 5000 бангладешцев учатся в Китае.

Al-emrun Garjon/AP Photo
Пассажир из Пекина проходит проверку на наличие симптомов коронавирусной инфекции в международном аэропорту Хазрат Шахджалал в Дакке (Бангладеш).Al-emrun Garjon/AP Photo

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