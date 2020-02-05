Европарламент: Визит кубинцев. Каталонский депутат. Защита меньшинств

Программа «Вкратце из Брюсселя»:

Европарламент посетила группа кубинцев. Некоторые из них просили Евросоюз приостановить сотрудничество с правительством Кубы, пока остров не станет свободнее. Но другие пытались с ними спорить.

Кубинская делегация не смогла прилететь в Брюссель в полном составе. Пять выделенных ей кресел в зале Европарламента остались пустыми, потому что пять диссидентов были задержаны в аэропорту Гаваны.

«Правительство диктатора Диаса-Канеля просто решило, что приглашённые нами люди не могут покинуть Кубу, - сказал испанский либерал Хосе Рамон Бауза. - Это подтверждает важность наших контактов с ними».

Среди гостей, давно покинувших Остров Свободы, была дочь лауреата премии Европарламента имени Андрея Сахарова за свободу мысли Освальдо Пайя. Он погиб восемь лет назад при невыясненных обстоятельствах.

Роза Мария Пайя, которая живет в Майами, обвиняется в кубинскими властями в подрыве государственной безопасности:

«Когда я вернусь в свою страну, я не знаю, впустят меня или отправят прямо в тюрьму, - сказала она. - За решеткой находится Хосе Даниэль Феррер, лидер крупнейшего оппозиционного движение на Кубе. Мы поддерживаем кампанию, которую он проводит».

Диссиденты призывают Евросоюз поставить Соглашение о политическом диалоге и сотрудничестве ЕС с Кубой в зависимость от ослабления репрессий. Правозащитные организации утверждают, что сейчас в стране 120 политзаключенных, и её власти препятсвуют развитию гражданского общества.

Шведский адвокат советует Брюсселю пересмотреть отношения с Гаваной:

«ЕС нуждается в новой стратегии, потому что старая не работает уже в течение десятилетий, - сказал Андерс Петтерсон. - Ситуация с защитниками прав человека на Кубе только ухудшилась. И если в стране нет правозащитников, то нет и реального гражданского общества. А раз нет гражданского общества, то нет и демократии ».

В конце встречи несколько кубинцев, которые хотели оспорить эти обвинения в адрес режима, выразили шумный протест, утверждая, что им в Европарламенте не дали слова.

Новый каталонский евродепутат

Ещё одна новость пришла из неприметного брюссельского учреждения, где выдают аккредитацию евродепутатам:

В Европарламенте стало больше каталонских сепаратистов. Клара Понсати получила одно из мест, которые перешли к Испании после выхода из ЕС Великобритании.

Понсати участвовала в подготовке незаконного референдума о независимости автономного сообщества. Она бежала от правосудия в Шотландию, но по решению Европейскому суда получила парламентскую неприкоснованность.

Защита интересов меньшинств

В Еврокомиссию поступило законодательное предложение о защите в ЕС интересов этнических меньшинств. Оно предусматривает, в частности, обеспечить образованием на родном языке все общины, независимо от их размера.

Это уже пятая гражданская инициатива, для успешного прохожения которой через Европарламент удалось собрать более миллиона подписей по всему Союзу.