Режиссер Марьям Тузани: "Я мечтаю о переменах в Марокко"

Первая полнометражная картина марокканского режиссера и актрисы Марьям Тузани рассказывает о встрече двух раненных жизнью женщин: одна бежит из дома, скрывая беременность, вторая потеряла мужа и в одиночестве растит дочь.

Марьям Тузани, режиссер: "Мне хотелось держать камеру максимально близко к героям, настолько близко, чтобы они забыли, что камера вообще существует, что идет съемка. Мне хотелось проникнуть в их душу, в их сущность - так, чтобы за полтора часа попытаться их понять. Да, мне хотелось войти в их личное пространство, но деликатно, без вуайеризма. Я пыталась разрушить барьеры между зрителем и моими героинями."

Фильм был показан на прошлогоднем Каннском фестивале в рамках программы "Особый взгляд". Марьям Тузани заявила о себе после совместной режиссерской работы с мужем Набилем Аюшем "Очень любимая". На ее счету также - фильм "Набег", где она сыграла роль женщины, не желающей принимать социальное доминирование мужчин.

Марьям Тузани, режиссер: "Я стремилась рассказать о том, как мои героини привыкают друг к другу, как глядят друг другу в глаза, как постигают правду друг о друге, видят травмы, боль пережитого, видят и радости, которые порой неочевидны. Вот так сообща они постигают жизнь. Женщины по разным причинам прячутся от общества, но они встретились в какой-то момент и отныне справляются с жизнью вместе".

Фильм уже вышел в прокатах на родине режиссера в Марокко, вызвав волну дебатов в обществе, где по-прежнему сильны традиции патриархата.

Марьям Тузани, режиссер: "Моя героиня убегает из родной деревни, чтобы скрыть беременность. У девушки был шанс на аборт, если она решилась бы прервать беременность, но не в Марокко; у нас аборты по- прежнему вне закона. Я очень хочу, чтобы ситуация начала меняться, я чувствую, что мои соотечественницы уже на пределе. Наступает момент, когда женщины решаются взять судьбу в свои руки, они готовы объявить об этом всему миру. Это такое чудесное время, очень здорово иметь возможность это пережить и прочувствовать".

Картина "Адам" будет показана в большинстве европейских стран. Во Франции она в прокате с 5 февраля.