Демократы перепроверяют результаты кокуса в Айове

Кокус демократов в Айове обернулся скандалом. Экс-мэр индианского Саут-Бенда Пит Буттиджич заявил о своей победе, в то время как официальных результатов первого из партийных собраний, определяющих наиболее вероятных претендентов на пост главы Белого дома, до сих пор нет.

Подсчет голосов затягивается из-за несоответствия в бумажных отчетностях с фотоматериалами и данными, зафиксированными при помощи специальной компьютерной программы. Потребовалась перепроверка результатов. Демократы уточняют, что речи о хакерской атаке не идет.

Тем временем, американские СМИ выдвигают свои версии о том, кого же новоизбранные делегаты от штата поддержат на национальных съездах. По данным газеты New York Times, наибольшей популярностью у демократов Айовы пользуется сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Телеканал ABC в числе лидеров также называет бывшего вице-президента Джо Байдена и сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен.

У республиканцев кокус завершился без сбоев и без сюрпризов: Дональд Трамп заявил о своей победе в Твиттере.