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кино

Кинофестиваль Sundance: победители получили награды

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Кинофестиваль Sundance: победители получили награды
Авторское право
Arthur Mola/Invision/AP
 Ирина Александрова
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Фестиваль независимого кино Sundance ("Сандэнс") открыл и задал тон нового кинематографического сезона. В рамках форума в американском Парк-Сити прошел показ 128 полнометражных и 74 короткометражных фильмов. Приз за режиссуру в программе мировой документалистики получила Ирина Цилык за ленту "Земля голубая, будто апельсин". Рассказ о матери и её детях, которые живут в донбасском селе под постоянными обстрелами.

Ирина Цилык, режиссер: "Эта награда очень важна для меня, для героев нашего фильма, для всей моей команды ... и прежде всего для моей страны, для Украины".

Находясь в зоне военных действий, чтобы справиться с ежедневной травмой, Анна и ее четверо детей снимают фильм о своей жизни. Кино становится для них терапией. Картина будет так же представлена на Международном Берлинском кинофестивале.

Гран-при жюри в номинации "мировая драма" получила картина иранского режиссера Масуда Бакши "Ялда, Ночь прощения". Марьям случайно убила своего мужа Насера и приговорена к смертной казни. Единственный человек, который может ее спасти - Мона, его дочь. Все, что Мона должна сделать, это прийти на телешоу и в прямом эфире простить Марьям. Но прошлые обиды затмевают настоящее. Фильм получил поддержку Франции, Германии, Швейцарии и Люксембурга и скоро выйдет на европейские киноэкраны.

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