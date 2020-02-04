Документальная лента о Сирии - лауреат премии Британской киноакадемии

В категории "Лучшая документальная лента года" премии БАФТА удостоилась работа сирийской документалистки Ваад Аль-Катиб, посвященная ее дочери, Саме, которая родилась в момент, когда часть Алеппо находилась в осаде.

Ваад Аль-Катиб, получая награду, поблагодарила коллег: "Огромное спасибо, спасибо всем, поздравления всем номинантам, всем лауреатам, мы с момента выхода картины успели перезнакомиться и подружиться".

В распоряжении Ваад была лишь ее кинокамера. С ее помощью автор смогла зафиксировать свои впечатления, страхи и переживания в момент, когда готовилась стать матерью.

Фильм получил международное фестивальное признание, он был отмечен на форуме в Каннах летом прошлого года, его поддержали и европейские киноакадемики, признав "Лучшей документальной лентой года"

Муж Ваад, врач-хирург, все время битвы за Алеппо, работал в одной из больниц осажденной части этого сирийского города.

Свою награду Ваад Аль-Катиб посвятила всем людям Сирии, медсестрам, врачам, волонтерам, которые пытаются выходить раненых и больных.

Лента "Для Самы" вошла и в шорт-лист Американской киноакадемии, церемония вручения "Оскаров" состоится в конце этой недели.