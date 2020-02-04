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мир

Дожди заливают Тироль

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 Ирина Александрова
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Дожди заливают Тироль
Авторское право
Kerstin Joensson AP
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Ряд регионов Австрии, Германии, Швейцарии и преодолевает последствия сильных дождей. Множество дорог и домов затоплены в австрийском Кёссене, расположенном в федеральной земле Тироль, недалеко от Кицбюэля. Из-за зимнего тепла на популярных горнолыжных курортах для комфортного катания не хватает снега. В Верхней Австрии без света остались тысячи домохозяйств: сильный ветер повалил деревья на линии электропередачи.

На Швейцарию обрушился шторм "Петра", который принес в низины осадки в виде дождя и снега. Порывы ветра в горах достигали 120 километров в час.

На юго-западе Германии из берегов выходит Мозель. В Трире, старейшем городе страны, уровень воды в реке поднялся на пять метров выше нормы. Причиной наводнения являются в основном осадки во французских Вогезах. Река берёт начало на юго-западных склонах этого горного массива. В Саарбрюккене из-за осадков и последующего за ними наводнения закрыто городское шоссе. Дополнительные пожарные бригады и отряды полиции развернуты во Фрайбурге и его окрестностях. Ураганные порывы и сильный дождь вызывали проблемы и в Баварии.

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