Борьба против рака: не сдаваться!

Программа "Вкратце из Брюсселя":

В Евросоюзе в среднем каждый 9 секунд диагносцируется новый случай рака. Онкология - главная причина смерти жителей ЕС после сердечно-сосудистых заболеваний.

Во Всемирный день борьбы против рака у Европарламента выступал необычный хор. Многие из 42 поющих ирландок перенесли онкологические заболевания и теперь помогают выжить другим.

"Половина участниц нашего хора прошла через рак, ещё примерно столько же занимаются поддержкой заболевших, потому что не хотят их терять, - говорит солистка Ди Фезестоун. - Мы здесь, чтобы придать сил всем этим людям, чтобы помянуть тех, кого мы всё-таки потеряли, и чтобы выразить благодарность".

"Не сдаюсь, не сдаюсь, - повторяет хор. - Нет, нет!"

В год в ЕС умирает от рака 1,3 млн человек. По оценкам, к 2035 году будет вдвое больше, если не предпринять энергичных действий.

Эта болезнь затронула и семью главы Еврокомиссии:

“Впервые я услышал слово «рак», когда была подростком, - сказала Урсула фон дер Ляйен. - Мне было 13 лет, когда моя младшая сестра умерла от ретикулосаркомы. Ей было всего 11 лет".

В Брюсселе разработан Европейский план борьбы против рака. По нему во многих странах-членах начались общественные консультации.

"Эти консультации призваны охватить как можно больше людей - врачей, законодателей, граждан, пациентов, - сказал еврокомиссар по здравоохранению и продовольственной безопасности Стелла Кириакидес. - Каждый может внести свой вклад в улучшение ситуации с раком в странах-членах ЕС".

А женщины из ирландского хора делают всё возможное, что жизнь онкологических больных была дольше и счастливее.

"Я была диагносцирована 18 лет назад, вскоре после учреждения Всемирного дня борьбы против рака, - сказала директор хора Лесли Финнеган. - Мне было 28, у меня была довольно тяжелая форма, меня лечили больше года. После этого я не могу иметь биологических детей. Но я смотрю и на позитивную сторону. Мне открылся совершенно новый мир, я завела приемных детей, вернулась к образованию, теперь у меня есть степень по психологии, я учусь в магистратуре и пою с этими фантастическими леди".

Евросоюз много делает для ослабления канцерогенных факторов таких, как загрязнение воздуха, физическая пассивность, употребление табака и алкоголя. Но все равно рак затронет — в безвредной или смертельной форме - 40% его граждан на каком-то этапе их жизни.