Грета Тунберг из папье-маше проехалась по Виареджо

В приморском городке Виареджо стартовал один из самых красочных итальянских карнавалов. Даже проливной дождь не стал помехой для тысяч любителей шоу и политической сатиры. По традиции, организаторы местного фестиваль предлагают не только насладиться музыкой и огнями, но и посмеяться над современными проблемами государства и общества.

Главной героиней первого шествия гигантских кукол из папье-маше стала экоактивистка Грета Тунберг. Она предстала в образе Дороти из сказочного цикла о Стране Оз. Надпись на платформе - "Дом, милый дом". В руках Греты родная планета.

Создатели 20-метрового футболиста Криштиану Роналду решили, в свою очередь, задуматься о потребностях сегодняшнего общества в "идолах на час".

Всего в подготовке кукол принимали участие 200 мастеров. Управляют ими 150 инженеров.

В течение ближайших трех недель Виареджо ожидает примерно 800 тысяч гостей со всего мира. Карнавал продлится до 25 февраля