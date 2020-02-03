Super Bowl: победа "Канзас-Сити" и латиноамериканские "бомбы"

Игроки "Канзас-Сити Чифс" вырвали победу у "Сан-Франциско Форти Найнерс" в 54-м Супербоуле, финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги. Решающая игра сезона состоялась на арене Майами и завершилась со счетом 31:20. Для "Канзас-Сити" победа в Супербоуле стала второй за последние полвека.

Первая половина матча выдалась малорезультативной: вторая четверть завершилась со счётом 10-10. Перед заключительной - четвертой четвертью - красные уступали белым с результатом 10:20. Казалось бы, команде из Сан-Франциско остаётся лишь довести дело до победы. Но «Чифс» собрались, ответили несколькими результативными атаками и - вырвали чемпионство.

Самым ценным игроком встречи (MVP) был признан 24-летний квотербек "Канзас-Сити" Патрик Махоумс, ставший еще и самым молодым в истории лиги.

По данным Американской ассоциации азартных игр (AGA), до 26 миллионов американцев планировали заключить пари на результаты Супербоула на общую сумму в 6,8 миллиарда долларов.

Ну а главными сенсациями матча стали:

- рекламные ролики Дональда Трампа и Майкла Блумберга в перерыве. Вместо того, чтобы нападать друг на друга, кандидаты на будущих президентских выборах от республиканцев и демократов предпочли обратиться к черным избирателям. Действующий президент пообещал реформу судебной системы США, а бывший мэр Нью-Йорка выступил против засилья стрелкового оружия;

- отказ Бейонсе и Джей Зи встать при звуках гимна США;

- "горячее" выступление в Майами - самом латиноамериканском мегаполисе США - Шакиры и Дженнифер Лопес, из-за которого потом много часов напролет бурлили соцсети.