Стартапы ЕС помогают малому бизнесу "оцифроваться"

_Приглашаем вас на север Ирландии. Здесь небольшие технологические компании помогают местному бизнесу развивать межотраслевое партнерство. Проект Devise, патронируемый Евросоюзом, объединяет в общей сложности 9 европейских регионов и получает основное финансирование по линии Европейской политики сплочения.

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На севере Ирландии горизонт бесконечен, как океан, а климат достаточно суров. Условия, в которых легче держаться сообща, в том числе и бизнесу: инновационные компании взяли на себя ответственность по повышению конкурентоспособности местного бизнеса через внедрение в их производственную практику предприятий новых технологий. Их усилия - часть европейского проекта Devise, объединяющего 9 регионов и получающего финансирование по линии Европейской политики сплочения.

В городе Донегол стартап Show VR набирает обороты. Компания специализируется на технологиях виртуальной реальности, предлагая решения, в частности, для архитекторов и проектировщиков жилья. Руководство фирмы познакомилось с проектом Devise 8 месяцев назад.

Директор Дара Бёрк рассказывает: "На северо-западе страны - действительно сильная экосистема технологических стартапов, это важно для региона. Понятно ведь, что нельзя всю деловую активность сосредоточить только в Дублине. А с новыми технологиями вполне возможно работать и за пределами больших городов, инновации позволяют - и это здорово!"

Сразу 9 регионов ЕС приняли участие в программе Devise, их связывает концепция партнерства между инновационными и технологическими компаниями и другими отраслями малого бизнеса.

В проекте прямо или косвенно приняли участие 300 компаний. Бюджет Devise превышает полтора миллиона евро, на 85% он финансируется по линии Европейской политики сплочения.

Работа в рамках проекта идет по трем направлениям: обучение предпринимателей, разработка технологических решений для их отрасли, обмен опытом и зарекомендовавшими себя бизнес-практиками между регионами.

Руководитель проекта DeviseХосе Мануэл Сан Эметерио убежден: "Мы должны продвигать такой формат сотрудничества, который позволит более слабым регионам перенимать опыт, учиться у регионов более сильных. Наша цель - к 2020-2021 годам повысить отдачу от использования новых технологий, для этого мы хотим, чтобы их освоили как минимум 15% компаний из охваченных проектом регионов".

В двух часах езды южнее, в городе Слайго инновационная фирма WardAutomatio специализируется на роботах для медицинских нужд. Половина штат компании - выпускники местного технологического института, настоящей кузницы кадров для проекта Devise ( в вузе учатся 7 тысяч студентов, осваивая профессии завтрашнего дня - такие, как анализ "больших данных" и роботостроение).

Местный партнер проекта Devise Патрик Дивайн уточняет: "Технологический сектор развивается очень быстро. Каждые несколько месяцев появляются новинки. Для нас прогресс состоит во внедрении инновационных технологических решений в реальное производство. Для этого мы организуем для представителей отраслей семинары, общие профессиональные платформы - так они взаимодействуют и укрепляют сотрудничество".

Учебные заведения, политики, предприниматели и региональные власти объединяют усилия, чтобы продвинуть на мировом рынке бренд "сделано в ЕС".