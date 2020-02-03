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Испания

Аварийная посадка в Мадриде

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 Павел Барсуков
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Аварийная посадка в Мадриде
Авторское право
Bernat Armangue, AP
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Boeing 767 авиакомпании Air Canada успешно совершил аварийную посадку в аэропорту Мадрида. После взлёта у машины, направлявшейся в Торонто, обнаружились неполадки. По предварительным данным, на разбеге лайнер потерял часть шасси, которая попала в двигатель; его пришлось остановить. Всего у B767 два двигателя, и самолёт может в случае неполадок лететь только на одном.

Лайнер несколько часов кружил в районе испанской столицы, вырабатывая топливо перед посадкой. В это время пилот истребителя испанских ВВС визуально оценивал повреждения снаружи "Боинга".

На борту, по данным информагентств, находились 128 пассажиров — никто из них не пострадал.

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