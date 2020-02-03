Орбан критикует бюджет Евросоюза

Премьер-министр Венгрии призвал коллег по Евросоюзу сделать общий бюджет на предстоящие 7 лет справедливым.

Виктор Орбан выступил за изменение системы финансирования богатых стран. По его словам, более бедные страны, на их долю которых приходится 20% населения, получают из фондов Брюсселя лишь 5% средств.

Орбана принял Председатель Совета Евросоюза, который начал серию двусторонних переговоров с руководителями стран-членов. Шарль Мишель встречается на этой неделе в общей сложности с 16 главами государств и правительств.

Вместе они участвуют в разработке первого после «брексита» долгосрочного бюджета ЕС, который будет представлен на специальном саммите в конце месяца.