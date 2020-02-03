Припять: город, застывший во времени

Четвертого февраля 2020 года Припять, построенная в нескольких километрах от Чернобыльской АЭС, могла бы праздновать 50-летие со дня своего основания. Некогда это был оживленный и молодой город - средний возраст жителей составлял 26 лет. Здесь проживало около 50 тысяч человек. 27 апреля 1986 года из-за аварии на АЭС была объявлена эвакуация. Сейчас Припять город-призрак: заброшенные дома, пустые глазницы окон, заросшие кустами и деревьями улицы и площади. После выхода мини-сериала "Чернобыль", созданного американским телеканалом HBO, в Припять приезжает все больше туристов. Застывший во времени город в минувшем году посетили более 100 000 путешественников. Предполагается, что в этом году Припять увидит порядка 250 тысяч гостей.
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