Коронавирус: эпидемия без преград

За истекшие сутки количество летальных исходов в результате заражения коронавирусом возросло до 362, из них на Китай приходится 361 смерть, общее число инфицированных в мире превысило 17 300 человек, из них почти 3 000 человек находятся в тяжелом состоянии, эти цифры сообщили китайские власти.

Франция накануне репатриировала почти 300 человек, из них французов - 65, остальные - это граждане стран-членов ЕС.

Для эвакуации Париж зафрахтовал аэробус А-380, кабина которого вмещает 853 человека, люди были рассажены так, чтобы свести к минимуму риск передачи инфекции в замкнутом пространстве, на борту были оборудован и карантин для тех, у кого появились первые симптомы заражения.

Париж привлек к эвакуации своих граждан и граждан других стран-членов ЕС армию, репатриированные будут находиться в карантине 14 дней Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved Daniel Cole

Любые контакты с внешним миром для эвакуированных запрещены в течение 14 дней, доступ на территорию, где они размещены, охраняют вооруженные жандармы Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved Daniel Cole

Итальянские власти, в свою очередь, подготовили места в инфекционных отделениях больниц, чтобы при первых признаках недомогания начать оказывать медпомощь пациентам.

Сотрудники НИИ вирусных заболеваний Италии сообщили, что им удалось выделить одну из генетических цепочек нового вируса.

Об этом заявил Джузеппе Ипполито, директор по научной работе НИИ вирусных заболеваний: "Это позволит нам оценивать степень тяжести заболевания, это также может помочь в разработке противовирусных средств и, возможно, в создании вакцины".

За пределами Китая была зарегистрирована одна смерть, это произошло на Филиппинах. Сообщается, что скончавшемуся было 44 года, и что он был из Ухани.

Тем временем Пекин расширил зону карантина, включив в нее в том числе и 10-миллионный Вэньчжоу, крупнейший город провинции Чжэцзян, расположенной в восточной части страны.

Меры изоляции предполагают в том числе и возможность покинуть жилище лишь одному члену семьи, и то, не каждый день.

Одна из карантинных мер, введенных властями, чтобы справиться с распространением эпидемии, предполагает, что из дома может выйти лишь один член семьи, и то - не каждый день Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved Mark Schiefelbein

По-прежнему не работают школы и иные учебные заведения.

Несмотря на оперативные темпы строительства больницы в Ухани , где будут лечиться только пациенты с коронавирусом, ее 1 000 коек, как сообщают китайские медики, может не хватить, поэтому сооружается уже второй стационар.

Несмотря на окончание каникул, карантин в учебных учреждениях Китая власти решили продлить Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved Mark Schiefelbein

Минобороны России сообщило, что эвакуация граждан РФ из Китая начнется в понедельник. Пять военных бортов находятся на аэродроме в Восточном военном округе. Вместе с гражданскими медиками в Китай вылетят и военные специалисты-вирусологи, самолеты оснащены современными средствами диагностики, индивидуальной защиты и медицинскими препаратами