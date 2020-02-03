Западная музыка "на костях" в СССР

Программа «Вкратце из Брюсселя»:

В этом городе есть музей, где хранятся реликвии времён идеологического противостояния соцлагеря с капиталистическим Западом.

Корреспондент Евроньюс Джек Паррок узнал о том, как распространялась музыка, которую советская власть не одобряла:

"Живая музыка в музее "Дом европейской истории". Одновременно идёт необычная запись. Звуки наносятся на рентгеновские снимки. Эту технику использовали советские меломаны.

«Так они тайно копировали джаз, рок-н-ролл и запрещенную русскую музыку, - говорит Стивен Коутс. - Записи на рентгеновских дисках затем распространялись, продавались и обменивались».

Русские бутлегеры 60-х годов использовали рентгеновскую пленку, потому что она была дешевой и её было легко достать. Винил был недоступен, а станки для печати пластинок контролировались советским режимом.

Их называли пластинки "на костях" или "на рёбрах", каждая стоила примерно четвертушку водки. Качество звучания было хуже, чем на виниле, но позволяло русским слушать минуты три музыки, которую они любили.

Создателей рентгеновских дисков бросали в тюрьму или отправляли в ГУЛАГ.

Их технику возрождают англичане:

«Такого в России уже не услышишь. Пожилые люди наверное помнят эти пластинки, но в массовой культуре этого нет».

Стивен начал этот проект 6 лет назад после того, как нашел рентгеновский диск на блошином рынке в Москве, когда сам гастролировал как музыкант.

А как насчёт группы Dez Mona, которую здесь записывают?

«Конечно, это не звучит как привычная нам музыка высокого качества, - говорит солист Грегори Фратер. - Но я всегда хотел звучать как старая леди, сегодня это получилось, и мне это понравилось".

Немного культурной истории, запечатленной на костях...

Переговоры по бюджету ЕС

Принимая премьер-министра Венгрии, а затем Латвии, Председатель Совета Евросоюза начал серию двусторонних переговоров с руководителями стран-членов. Шарль Мишель встретится в Брюсселе на этой неделе в общей сложности с 16 главами государств и правительств.

Вместе они участвуют в разработке первого после «брексита» долгосрочного союзного бюджета, который будет представлен на специальном саммите ЕС в конце этого месяца.