Триумф Сэма Мендеса

Семь наград из девяти категорий, в которых она была номинирована, получила историческая батальная драма "1917", поставленная Сэмом Мендесом по повести своего деда Альфреда Мендеса. Фильм рассказывает о Первой мировой войне.

Автор ленты поблагодарил собравшихся в зале коротко: "Мы сделали картину в том числе и о семье, о родном доме, и я очень тронут, что могу увезти эту награду на мою малую родину".

В категории "Неанглоязычный фильм года" лучшей сочли работу корейского мэтра Пон Чжун Хо "Паразиты", уже отмеченную в Европе "Золотой пальмовой ветвью" Каннского кинофорума.

Лучшей актерской работой стало исполнение роли Джокера Хоакином Фениксом в фильме Тодда Филлипса, получившим несколько месяцев назад "Золотого льва" на фестивале в Венеции.

Сам актер предпочел говорить на другую тему: "Мне кажется, что нам все пора начать работу, чтобы понять, что такое расизм. Были те, кто создавали систему, в которой центром мироздания были они сами, а центром подавления - те, у кого другой цвет кожи, нам ее придется разрушить".

"Джокер" считается главным фаворитом американских киноакадемиков, они номинировали эту ленту на получение "Оскара" в 11 категориях.

Лучшей актрисой была признана Рене Зеллвегер за исполнение роли Джуди Гарланд в байопике о знаменитой исполнительнице.

Премии БАФТА в качестве молодого дарования удостоился актер Майкл Уорд, так британские киноакадемики оценили его работу в фильме "Блю Стори", в которой он исполнил главную роль. за

Майкл Уорд обратился к тем, кто смотрел церемонию в телетрансляции: "Хочу сказать, обращаясь к тем, кто смотрит церемонию по телевизору - умейте хватать удачу за хвост, умейте видеть возможности, которые предоставляет жизнь. Спасибо за оценку моего труда!".

Сезон наград в шоу-бизнесе традиционно замыкает церемония вручения премий Американской киноакадемии, она состоится в Лос-Анджелесе 9 февраля.