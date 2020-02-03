Исполнилось 200 лет со дня открытия "льдинного континента"

Известна точная дата открытия Антарктиды - 14 января по старому стилю 1820 года два судна российского флота "Мирный" и "Восток" пересекли Южный полярный круг, день спустя они подошли к новому материку.
Командовали ими соответственно Михаил Петрович Лазарев и Фаддей Фаддевич Беллинсгаузен .
Этим русским флотоводцам мир обязан обнаружением, как тогда говорили, "льдинного материка".
История освоения Антарктики - это история соперничества стран и примеры человеческой солидарности, экспедиции на Южный полюс организовывали британцы, норвежцы, шведы, австралийцы, немцы и японцы.
Сегодня на материке работают многочисленные научные станции, где ведутся исследования, связанные с экологией ледников и океана.
В июне прошлого года из Кронштадта в направлении Антарктиды вышел парусник, носящий имя адмирала Беллинсгаузена.
История российского освоения Антарктики продолжается.