Исполнилось 200 лет со дня открытия "льдинного континента"

Известна точная дата открытия Антарктиды - 14 января по старому стилю 1820 года два судна российского флота "Мирный" и "Восток" пересекли Южный полярный круг, день спустя они подошли к новому материку.

Командовали ими соответственно Михаил Петрович Лазарев и Фаддей Фаддевич Беллинсгаузен .

Этим русским флотоводцам мир обязан обнаружением, как тогда говорили, "льдинного материка".

Белое безмолвие Антарктики привлекало и привлекает мореплавателей и ученых со всего мира Jeremy Harbeck Photography

История освоения Антарктики - это история соперничества стран и примеры человеческой солидарности, экспедиции на Южный полюс организовывали британцы, норвежцы, шведы, австралийцы, немцы и японцы.

По мнению историков, именно тут располагался лагерь последней экспедиции знаминитого британского исследователя Южного полюса Роберта Скотта Mark Ralston/Pool Photo via AP Mark Ralston

Сегодня на материке работают многочисленные научные станции, где ведутся исследования, связанные с экологией ледников и океана.

В июне прошлого года из Кронштадта в направлении Антарктиды вышел парусник, носящий имя адмирала Беллинсгаузена.

История российского освоения Антарктики продолжается.