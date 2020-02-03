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мир

Исполнилось 200 лет со дня открытия "льдинного континента"

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 Елена Караева
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Исполнилось 200 лет со дня открытия "льдинного континента"
Авторское право
AP Photo
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Известна точная дата открытия Антарктиды - 14 января по старому стилю 1820 года два судна российского флота "Мирный" и "Восток" пересекли Южный полярный круг, день спустя они подошли к новому материку.

Командовали ими соответственно Михаил Петрович Лазарев и Фаддей Фаддевич Беллинсгаузен .

Этим русским флотоводцам мир обязан обнаружением, как тогда говорили, "льдинного материка".

Jeremy Harbeck Photography
Белое безмолвие Антарктики привлекало и привлекает мореплавателей и ученых со всего мираJeremy Harbeck Photography

История освоения Антарктики - это история соперничества стран и примеры человеческой солидарности, экспедиции на Южный полюс организовывали британцы, норвежцы, шведы, австралийцы, немцы и японцы.

Mark Ralston/Pool Photo via AP
По мнению историков, именно тут располагался лагерь последней экспедиции знаминитого британского исследователя Южного полюса Роберта СкоттаMark Ralston/Pool Photo via APMark Ralston

Сегодня на материке работают многочисленные научные станции, где ведутся исследования, связанные с экологией ледников и океана.

В июне прошлого года из Кронштадта в направлении Антарктиды вышел парусник, носящий имя адмирала Беллинсгаузена.

История российского освоения Антарктики продолжается.

AP Photo, all rights reserved
Несмотря на брутальный пейзаж, экология Антарктиды относится к одной из самых хрупких в миреAP Photo, all rights reserved

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