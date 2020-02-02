В Венеции взорвали бомбу времён Второй мировой войны

Из-за найденной у побережья Венеции бомбы эвакуация 3,5 тысяч человек была проведена в воскресенье утром в порту Маргера в промышленной зоне города.

Снаряд времён Второй мировой войны был обнаружен ещё в январе. Он весил около 225 кг и мог взорваться. После подготовительных работ операция по обезвреживанию бомбы была назначена на 2 февраля. На время её проведения движение наземного и воздушного транспорта в Венеции и её окрестностях было остановлено. Сначала специалисты сняли с бомбы взрыватели, затем она была доставлена на корабле в отдалённое место в море и взорвана.