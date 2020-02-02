Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Сомали

Нашествие саранчи: Сомали объявляет режим ЧС

Комментарии
 Ирина Александрова и AP, TASS
Нашествие саранчи: Сомали объявляет режим ЧС
Авторское право
ASSOCIATED PRESS - Ben Curtis
Размер текста Aa Aa

В связи с нашествием пустынной саранчи, правительство Сомали объявило в стране чрезвычайную ситуацию. "Саранча представляет угрозу для сельского хозяйства и будущего урожая. Мы должны приложить все усилия для защиты продовольственной безопасности, чтобы избежать кризиса" - говорится в заявлении кабинета. Введение ЧС позволяет властям использовать дополнительные фонды и ресурсы для борьбы с насекомыми.

Пустынной саранчой в Сомали поражены в первую очередь южные и западные районы. Согласно подсчетам специалистов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, саранча уже уничтожила урожай на 70 тысячах гектаров сельскохозяйственных земель в Сомали и восточных районах Эфиопии.

Столь крупного нашествия этих насекомых в Сомали не наблюдали последние 25 лет. От полчищ саранчи так же страдают Кения, Эфиопия. Для борьбы с саранчой на африканском континенте ООН выделила 15 миллионов долларов. Чтобы предотвратить катастрофу, указывают эксперты, необходимо немедленно найти 76 миллионов. По словам специалистов, если саранчу не остановить сейчас, к июню ее численность может возрасти в пятьсот раз.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.