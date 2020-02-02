Мигранты ждут своей участи

Спасательное судно испанской некоммерческой организации Open Arms пришвартовалось в порту города Поццалло на Сицилии, получив соответствующее разрешение итальянских властей. На его борту находятся 363 мигранта, в том числе 98 несовершеннолетних.

Как сообщается, все беженцы были подняты на судно за последние несколько дней в ходе пяти спасательных операций, проведенных в Средиземном море у побережья Ливии. Они отправились в путь на небольших лодках при помощи контрабандистов. На данный момент местные власти не дали мигрантам разрешения сойти на берег. Известно, что лишь одного человека срочно госпитализировали в итальянскую больницу по состоянию здоровья. Остальных после осмотра врачей оставили на судне.

В последние несколько месяцев Италия позволяла таким судам высаживать спасенных мигрантов в своих портах при условии, что другие страны Европейского Союза согласятся принять и разместить у себя определенное количество беженцев.

На этот раз мигранты с судна Open Arms смогут ступить на итальянский берег только после того, как будет подписано официальное соглашение об их приеме с другими странами ЕС.