День сурка: Фил предсказал американцам раннюю весну

Весна в нынешнем году наступит рано. Это - предсказание американского "народного метеоролога", сурка Фила из городка Панксатони, штат Пенсильвания. В присутствии тысяч туристов и местных жителей представители "Клуба сурка" извлекли пятикилограммового грызуна из норы и стали наблюдать за его поведением. Согласно поверью, если животное пугается своей тени и прячется, зима продлится еще шесть недель. Если же Фил не видит своей тени, жди раннюю весну.

Традиция определять приход весны, наблюдая за грызуном, пришла в Северную Америку с иммигрантами из Германии. Там роль предсказателя погоды выполнял барсук. В Пенсильвании барсуков нет, поэтому переселенцы возложили эту задачу на сурка.

По данным Национальных центров информации об окружающей среде США, за последние десять лет прогнозы Фила сбылись в 40% случаев. День сурка отмечается в США второго февраля.