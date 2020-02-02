В Германии протестуют экоактивисты

Немедленного отказа от использования ископаемых энергоносителей в Германии требуют местные экоактивисты. Около ста человек проникли на территорию новой электростанции Даттельн - 4. Манифестанты заняли два грузоподъемных крана, где разместили свои плакаты.

Экологи возмущены тем, что с одной стороны правительство планирует к 2038 году отказаться от угольной энергетики, с другой - ввести в эксплуатацию работающую на каменном угле Даттельн-4. В свою очередь власти утверждают, что эта электростанция является наиболее современной.

По словам представителя полиции, демонстранты своими действиями нарушили законодательство.