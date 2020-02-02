Протест против поправок в конституцию РФ

В Санкт-Петербурге прошла акция против предлагаемых изменений в российскую конституцию. Несколько десятков человек собрались на Сенатской площади. Как сообщают местные СМИ, задержания начались примерно через полчаса после того, как протестующие развернули свои плакаты. Полиция сопроводила в автозак девять человек.

Нина, участница акции: "Совсем "схлопнет" свободное пространство. Дышать будет негде и нечем совсем. Если сейчас есть хоть какие-то маленькие щелочки, маленькие уголочки, этого не будет. Потому что кому-то больше хочется воевать и зарабатывать на войне. А это позор".

Внести изменения в основной закон российский лидер Владимир Путин предложил в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Одна из поправок предполагает закрепить приоритет российской конституции над любыми международными договорами. Уже неделю спустя Госдума приняла проект в первом чтении.