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Россия

Протест против поправок в конституцию РФ

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 Ирина Александрова
Протест против поправок в конституцию РФ
Авторское право
Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved - Dmitri Lovetsky
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В Санкт-Петербурге прошла акция против предлагаемых изменений в российскую конституцию. Несколько десятков человек собрались на Сенатской площади. Как сообщают местные СМИ, задержания начались примерно через полчаса после того, как протестующие развернули свои плакаты. Полиция сопроводила в автозак девять человек.

Нина, участница акции: "Совсем "схлопнет" свободное пространство. Дышать будет негде и нечем совсем. Если сейчас есть хоть какие-то маленькие щелочки, маленькие уголочки, этого не будет. Потому что кому-то больше хочется воевать и зарабатывать на войне. А это позор".

Внести изменения в основной закон российский лидер Владимир Путин предложил в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Одна из поправок предполагает закрепить приоритет российской конституции над любыми международными договорами. Уже неделю спустя Госдума приняла проект в первом чтении.

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Видеомонтаж • Ирина Александрова

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