Коронавирус: первый смертельный случай за пределами Китая

Первая смерть из-за коронавируса за пределами Китая зарегистрирована на Филиппинах. Об этом сообщило местное отделение Всемирной Организации Здравоохранения. Скончавшийся 44-летний мужчина, стал вторым человеком в этой стране, у которого был подтвержден коронавирус. Он приехал из Ухани вместе со спутницей, у которой также были обнаружены признаки заражения. В настоящий момент женщина находится в больнице.

Накануне во Франкфурт-на-Майне прибыл самолет Вооруженных сил Германии, на котором из Ухани были эвакуированы граждане страны и их близкие. Всего на борту находились 144 пассажира - 108 немцев, 34 гражданина Китая и по одному - Болгарии и США. Все они будут в течение двух недель находиться на карантине.

Тем временем число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Германии выросло до восьми. Ранее сообщалось о 7 зараженных в этой стране. Инфицированные проживают в Баварии и связаны с фирмой Webasto. Практически все они контактировали с сотрудником, приехавшим из Шанхая.

В субботу из Ухани в Дакку на чартерном рейсе правительства Бангладеш прибыли 312 граждан этой страны. По словам представителя министерства здравоохранения, восемь прилетевших были доставлены в больницу с симптомами нового вируса. До этого в Бангладеш не было подтвержденных случаев коронавируса.

Тем временем в Китае, по последним данным властей количество пациентов, скончавшихся от пневмонии, вызванной коронавирусом, достигло 304 человек.