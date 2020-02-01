Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Cult

Ушла из жизни "королева саспенса"

Ушла из жизни "королева саспенса"
Авторское право
AP
 Кнарик Хачатрян
Размер текста Aa Aa

Её называли "королевой саспенса"... Американская писательница Мэри Хиггинс Кларк скончалась в возрасте 92 лет в городе Нейплсе штата Флорида. Об этом сообщил в субботу её издатель Simon & Schuster.

Автор более 50 книг в жанре триллера и детектива, в числе которых "Дети не вернутся", "Плач в ночи" и "Любит музыку - любит танцевать"продолжала писать почти до самой смерти. Несколько романов она написала также в соавторстве со своей дочерью Кэрол Хиггинс Кларк. В ноябре 2019 года писательница презентовала свою очередную книгу.

Мэри Хиггинс Кларс была президентом Американской ассоциации писателей детективного жанра. Многие её произведения стали бестселлерами, на их основе сняты несколько фильмов.

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.