Ушла из жизни "королева саспенса"

Её называли "королевой саспенса"... Американская писательница Мэри Хиггинс Кларк скончалась в возрасте 92 лет в городе Нейплсе штата Флорида. Об этом сообщил в субботу её издатель Simon & Schuster.

Автор более 50 книг в жанре триллера и детектива, в числе которых "Дети не вернутся", "Плач в ночи" и "Любит музыку - любит танцевать"продолжала писать почти до самой смерти. Несколько романов она написала также в соавторстве со своей дочерью Кэрол Хиггинс Кларк. В ноябре 2019 года писательница презентовала свою очередную книгу.

Мэри Хиггинс Кларс была президентом Американской ассоциации писателей детективного жанра. Многие её произведения стали бестселлерами, на их основе сняты несколько фильмов.