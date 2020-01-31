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кино

Приглашение в художественный мир Хоппера

Приглашение в художественный мир Хоппера
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DR
 Ирина Шелудкова
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Что произойдет в следующую секунду с людьми, изображёнными на картинах культового американского живописца Эдварда Хоппера? Задавшись таком вопросом, немецкий режиссёр и президент Европейской киноакадемии Вим Вендерс снял короткометражный фильм в трёхмерной графике.

Эдварда Хоппера (1882–1967) называют художником пустых пространств, передающим тему одиночества человека в современном мире. Его творческое видение сформировалась в эпоху "великой депрессии" в США.

По словам Вендерса, это приглашение в художественный мир Эдварда Хоппера. Его кинематографичные картины уже несколько десятилетий вдохновляют режиссёров — так, полотно "Дом у железной дороги" стало прототипом дома Нормана Бейтса из фильма "Психо" Альфреда Хичкока.

Короткометражка представлена на ретроспективной выставке работ Эдварда Хоппера в Музее фонда Бейелера в швейцарском Базеле. Здесь собраны картины, написанные акварелью и маслом в период с 1910-х по 1960-е годы.

Выставка продлится до 17 мая.

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