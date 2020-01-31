Британско-европейская история

Отношения Соединённого Королевства с континентом в разные периоды отмечены стремлением объединиться, разочарованием, общим процветанием и скептицизмом. Были времена, когда глава британского кабинета, по сути возглавлял европейское сообщество наций:

«Европа может быть объединена только искренним желанием и горячой поддержкой подавляющего большинства всех людей во всех партиях, во всех свободолюбивых странах», - говорил Уинстон Черчилль после того, как был премьером и до того, как стал им снова..

«После Второй мировой войны Соединённое Королевство находилось в центре интеграционных процессов, - сказал брюссельский историк Николя Вершуэрен. - Черчилль выступал в Цюрихе в 1946 году, где он говорил о Соединённых Штатах Европы, о важности франко-германского примирения".

На военном пепелище 6 европейских стран учредили то, что потом стало Европейским сообществом. Британия дважды пыталась присоединиться в 1960-х годах - оба раза не позволили французы.

Президент Шарль де Голль считал, что англичане враждебно относятся к общеевропейской идее. Его преемник Жорж Помпиду открыл для Соединённого Королевства дверь в 1973 году.

На следущий год к власти пришли лейбористы и предложили провести референдум о членстве в ЕС. Премьер Гарольд Вильсон объявил результат:

«Британский народ чётко и недвусмысленно принял историческое решение о том, что Британия останется членом Европейского сообщества».

Европа готовилась ввести общую валюту, но Великобритания добилась для себя исключения, она сохранила больше самостоятельности, чем другие страны-члены.

«Европа стала двухскоростной, - продолжал историк. - Великобритания решила соблюдать не все правила, особенно европейской валютной системы. Соединённое Королевство отказалась от полного членства».

В 1980-х годах финансово-эконономические трудности заставили консервативного премьера рачительнее относиться деньгам, особенно к тем, что уплывают с острова. Европейские коллеги упрекали Маргарет Тэтчер в скупости.

«Британии не даёт денег! - воскликнула она. - Да мы на втором месте по размеру чистого вклада после Германии. Мы будем платить столько, сколько с нас причитается."

"Железная леди" добилась возврата часть британского вклада в общий бюджет.

При её преемнике усилился интернационализм. Джон Мейджор приблизил Великобританию к Европе с помощью Маастрихтского договора. В 90-е годы отношения между двумя сторонами Ла-Манша выглядели идиллическими. Под проливом был проложен тоннель, его открыла королева Елизавета II.

Она сказала по-французски: "Будем и дальше работать вместе на благо всего человечества".

В обе стороны ездило всё больше людей, процветали совместные проекта. Но в начале XXI века, когда в Евросоюз вступили восточноевропейские страны, с континента хлынули мигранты, воспользовавшись свободой передвижения. Усилению антиевропейских настроений способствавали также попытки создать конституцию для ЕС.

Но подорваны отношения были в 2016 году, когда прошёл референдум британском членстве. Он был обещан премьером Дэвидом Кэмероном ради победы тори на всеобщих выборах.

«Это трудный момент для обеих сторон, для Европейского Союза и Соединённого Королевства».

«Впервые государство-член решило покинуть нас".

Последние два высказывания сделали председатель Европарламента Мартин Шульц и сменивший его Антонио Таяни.