Прощание Найджела Фаража с Евросоюзом

Найджел Фараж слагает с себя полномочия британского евродепутата. Он энергично добивался и добился выхода Соединённого Королевства из ЕС. Перед отъездом из Брюсселя евроскептик сказал, что будет скучать по Европарламенту.

"Я буду скучать по этой драме, по этому театру, по моей роли злодея. Вы знаете, когда я вставал, чтобы выступить, то 500 человек начинали меня освистывать или зашикивать. И провёл много лет в центре всеобщего внимания, близко к господам Боррелю, Юнкеру, Мартину Шульцу, Ги Верхофстадту. Конечно, мне будет не хватать этой стороны жизни. Что касается политики, то когда я пришел сюда в 1990-х годах и сказал, что мы выведем Великобританию из ЕС, все думали, что это безумие. И знаете что? Это происходит. Так что с политической перспективы я очень доволен.

Фараж говорил, что борется за независимость Соединённого королевства, против засилия брюссельской бюрократии, за возвращение британцам права определять свою судьбу.

Бывший лидер Партии независимости Соединённого Королевства не боялся опалы, зная, как много у него сторонников. А будут ли евродепутаты скучать по нему?

"Ещё как будут. После референдума ко мне относились крайне враждебно. Люди кричали на меня в коридорах, угрожали ударить меня, это было неприятно. На этой неделе стало окончательно ясно, что Великобритания уходит, не будет второго референдума, и все с этим примирились. Да, впереди нам предстоит сражаться в битвах, но люди свыклись с тем, что мы уходим. И все стали милы. Кто-то сказал: "Удачи с "брекситом"! Другой сказал: "Ты вернешься, потому что "брекситом" не будет работать". Но многие говорили: "В Европарламенте будет скучно без вас". И я верю что многие будут по мне скучать".

Добившись "брексита", собирается ли Найджел Фараж и дальше разваливать Евросоюз?

"Я очень надеюсь, что "брексит" на самом деле полностью изменит форму европейского проекта, что мы можем изменить Европейский Союз, отойти от централизованной модели, от Еврокомиссии, к перейти к структуре сотрудничества в Европе. И я хотел бы, чтобы Соединённое Королевство сыграло в этом большую роль".