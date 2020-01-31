Airbus выплатит штраф за взятки

Европейская авиастроительная корпорация Airbus ("Эрбас") выплатит 3,6 млрд евро в рамках соглашений о прекращении коррупционных расследований во Франции, Великобритании и США.

Компания признала свою вину по ряду делу о коррупции. Речь идет о незаконной деятельности на протяжении 13 лет в 16 странах, включая Малайзию, Россию и Китай.

Чтобы получить выход на новые рынки производитель давал взятки чиновникам и консультантам при заключении гражданских и военных контрактов.

Коррупционной деятельностью занимался департамент стратегического планирования и маркетинга с годовым бюджетом в 270 миллионов евро. По данным французской финансовой прокуратуры, таким образом прибыль Airbus увеличилась более чем на миллиард евро.

В американской прокураторе выявили, в частности, факты нелегальных выплат малайзийской компании AirAsia и жене сотрудника отдела закупок национальной авиакомпании Шри-Ланки.

Франция получит от Airbus 2,1 млрд евро, Великобритания — 984 млн евро, США — 526 млн евро.

Антикоррупционные расследования продолжались четыре года и привели к смене топ-менеджмента. Компания предоставила следователям 30 миллионов документов.