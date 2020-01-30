Россия закрывает границу с Китаем

Правительство России распорядилось закрыть границу на Дальнем Востоке, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Российский МИД также рекомендовал гражданам РФ воздержаться от поездок в Китай, если они не вызваны крайней необходимостью. В ведомстве заявили, что с четверга временно приостанавливают оформление электронных виз для граждан КНР.

Ряд российских авиакомпаний, в том числе AZUR air, iFly и Nordwind, сообщили об отмене рейсов в Китай. Помимо этого, "Аэрофлот" и S7 предложили пассажирам бесплатно сдать билеты в КНР с датой вылета в ближайшие недели.

По последним данным, от коронавируса погибли более 170 человек. Более 7000 заражены. Случаи инфицирования зарегистрированы, помимо Китая, в Японии, Франции, Германии, Камбодже, Финляндии, США, Австралии и ряде других стран.

В России несколько раз сообщалось о возможных случаях заражения, но ни один из них не подтвердился.