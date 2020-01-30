"Волшебные перчатки" для знаменитого пианиста

Легендарный бразильский пианист Жуан Карлос Мартинс снова получил возможность играть на любимом инструменте благодаря бионическим протезам, напоминающим обычные перчатки. Мартинс, которому в этом году исполнится 80 лет, приобрёл славу виртуозного пианиста уже в возрасте 18 лет. Мировую известность ему принесли записи всех клавирных произведений Иоганна-Себастьяна Баха. Но после травмы, полученной в результате нападения двух хулиганов в середине 1990 г., он сначала потерял возможность играть на пианино, а затем и дирижировать.

"Волшебные перчатки", сконструированные Убиратаном Бизарро Костой, стоят всего 150 евро:

"Когда маэстро играет, он нажимает на клавиши, а встроенные пластинки возвращают его пальцы в нормальную позицию".

К новому приспособлению нужно будет еще привыкнуть, поэтому пока Мартинс пока не достиг того же темпа игры, какой у него был до инвалидности.

"Но я, конечно же, снова буду играть перед публикой и записывать концерты Баха, Бетховена и Моцарта", – уверен музыкант.

Уже на октябрь намечено выступление бразильского пианиста в нью-йоркском "Карнеги-Холле" по случаю 60-летия его первого выступления в этом знаменитом концертном зале. Каждый день Жуан Карлос Мартинс работаем над тем, чтобы восстановить виртуозную технику, прославившую его когда-то на весь мир.