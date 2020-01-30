Бундестаг лишил депутатской неприкосновенности Александра Гауланда

Бундестаг лишил депутатской неприкосновенности лидера фракции правых популистов Александра Гауланда. По данным издания Spiegel, почетного председателя ультраправой партии "Альтернатива для Германии" обвиняют в неуплате налогов. Расследование ведет прокуратура Франкфурта-на-Майне. По ее распоряжению, в двух принадлежащих 78-летнему политику квартирах прошли обыски.

Сообщается, что нынешнее дело никак не связано с расследованием дела о незаконном финансировании партии в отношении сопредседателя "АдГ" в парламенте Алис Вайдель.

Сам Гауланд не раз оказывался в центре скандалов. Ранее на этой неделе он привлек всеобщее внимание, притворившись спящим во время выступления в Бундестаге президента Израиля Реувена Ривлина. В ходе мероприятий, приуроченных к 75-летию освобождения Освенцима, тот призвал Германию к борьбе против антисметизма и популизма.

В четверг парламентарии также одобрили запрос прокуратуры на проведение обыска и арест имущества депутата от Христианско-демократического союза Ангелы Меркель Карин Штренц. Ее обвиняют во взяточничестве.