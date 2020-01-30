Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Франция

Москва требует защитить права Винника

Комментарии
 Павел Барсуков
Москва требует защитить права Винника
Авторское право
Euronews
Размер текста Aa Aa

Российское посольство в Париже предпримет демарш в связи с нарушением прав российского гражданина, Александра Винника, экстрадированного во Францию из Греции. Об этом заявила представитель российского МИДа Мария Захарова.

По её словам, Париж своевременно не информировал Москву о прибытии Винника и о его переводе из одной больницы в другую. Кроме того, российским дипломатам долгое время отказывали во встрече с соотечественником и в присутствии на судебном заседании, которое состоялось во вторник. Оно было закрытым, вопреки просьбе адвокатов и самого Винника.

По словам Захаровой, действия французской стороны можно расценить как "давление на обвиняемого".

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила генсеку совета Европы официальное письмо с просьбой рассмотреть "вопиющее нарушение прав россиянина".

Российский гражданин Александр Винник был задержан в Греции летом 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании денег на бирже криптовалют. Во Франции ему предъявили обвинения в краже личных данных, вымогательстве, "вмешательстве в работу систем автоматической обработки данных".

Греческие суды различных инстанций в разное время принимали решения об экстрадиции россиянина и в США, и в Россию, и во Францию, куда его в итоге и перевезли.

Сам Александр Винник уже больше месяца не прекращает голодовку.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.