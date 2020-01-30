Москва требует защитить права Винника

Российское посольство в Париже предпримет демарш в связи с нарушением прав российского гражданина, Александра Винника, экстрадированного во Францию из Греции. Об этом заявила представитель российского МИДа Мария Захарова.

По её словам, Париж своевременно не информировал Москву о прибытии Винника и о его переводе из одной больницы в другую. Кроме того, российским дипломатам долгое время отказывали во встрече с соотечественником и в присутствии на судебном заседании, которое состоялось во вторник. Оно было закрытым, вопреки просьбе адвокатов и самого Винника.

По словам Захаровой, действия французской стороны можно расценить как "давление на обвиняемого".

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила генсеку совета Европы официальное письмо с просьбой рассмотреть "вопиющее нарушение прав россиянина".

Российский гражданин Александр Винник был задержан в Греции летом 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании денег на бирже криптовалют. Во Франции ему предъявили обвинения в краже личных данных, вымогательстве, "вмешательстве в работу систем автоматической обработки данных".

Греческие суды различных инстанций в разное время принимали решения об экстрадиции россиянина и в США, и в Россию, и во Францию, куда его в итоге и перевезли.

Сам Александр Винник уже больше месяца не прекращает голодовку.