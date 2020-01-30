Жизнь после "брексита"

В пятницу Великобритания перестанет быть звездочкой на эмблеме Евросоюза, но что конкретно изменится в ночь на 1 февраля?

Главной валютой в Лондонском Сити как был, так и останется, фунт стерлингов. Британская экономика вряд ли рухнет в одночасье.

Корреспондент Euronews Джек Паррок говорит о переменах, которые произойдут, или нет, в жизни простых англичан:

«Начнём с паспортов. Мой будет по-прежнему бордовый, как у гражданин ЕС. Но любой британец, кототорый подас заявку на новый паспорт, получит его синим, как объявило правительство Соединённого Королевства».

Придётся ли подданным королевы в международных аэропортах вставать в очередь пассажиров, у которых проверяют наличией визы для поездок в Евросоюз?

В течение переходного периода британцы смогут и дальше проходить ускоренный пограничный контроль, как и граждане ЕС. Но такая привилегия закончится 31 декабря, и что будет дальше, ещё не решено.

О медицинском обслуживании британцев, находящихся на заслуженном отдыхе в таких европейских странах, как Испания, рассказывает брюссельский наблюдатель:

«Пенсионеры, которые жили и работали в Соединённом Королевстве и платили за социальное обеспечение, смогут забрать с собой и использовать, где угодно, свои пенсии и право на здравоохранение, - сказала Лора Шилдс. - Соглашение о «брексите» даёт пожизненные гарантиии на это пенсионерам, которые зарегистрированы в местной системе и не хотят никуда переезжать, а также людям с ограниченными возможностями ».

Такие льготы были бы отменены в течение полугода, если бы Великобритании не удалось заключить сделку об условиях выхода из Евросоюза. Такая опасность существовала всего несколько недель назад.

В течение трех лет после референдума обменный курс фунта по отношению к евро был низким, и поездки к теплым морям стали обходиться британцам дороже.

Лица, имеющие европейскую медицинскую карту, смогут, как прежде, бесплатно лечиться в странах ЕС.

Студенты с острова или континента, которые там или там поступили в университеты в сентябре этого года, будут вносить обычную плату, но после 2021 года с европейцев, желающих учиться в Великобритании будут предполагается взимать до 30 тысяч евро — вдвое больше, чем наоборот.

Пока разговоры по мобильным телефонам, откуда и куда угодно в ЕС, стоят в принципе одинаково. Так будет весь этот год. Но с 1 января 2021-го для британцев, вероятно, будет восстановлена плата за роуминг в ЕС, и взаимообразно.

Лондон может начать торговые переговоры со столицами третьих стран, такими, как США, но тогда потеряет своё влияние в в Брюсселе.

«Соединённое Королевство после 2021 года будет похоже на Норвегию, - сказал Питер Клепп из организации "Открытая Европа". - Оно сможет только лоббировать, только просить, чтобы европейские правила отвечали его интересам. Но в итоге оно не будет иметь права голоса по вопросам регулирования в ЕС ".

Евросоюз попытается сохранить свои права на ловлю рыбы в британских водах после 2021 года. Это будет, видимо, самой острый темой на торговых переговоров, которые стороны будут вести в течение всего года.

"Соединённое Королевство официально покидает ЕС, но многое ещё предстоит решить, обговорить или оставить спорным до 31 декабря и до конца переходного периода. Но для людей во время этого периода многое останется в основном по-прежнему", - заключает наш корреспондент.