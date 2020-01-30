Евродепутаты хотят регулировать искусственный интеллект

Дебаты об искусственном интеллекте в Европейском парламенте собрали полный зал. Депутаты и члены еврокомиссии попытались выработать позицию по вопросу регулирования новой отрасли таким образом, чтобы в полной мере реализовать её потенциал, но без вреда для граждан.
Технологии, основанные на искусственном интеллекте, уже успешно внедряются для выполнения таких функций как распознавание речи и перевод. Ожидается, что искусственный интеллект позволит создать новые лекарства.
Основная мысль, прозвучавшая во время обсуждение, это то, что технологии должны быть этичными, контролируемыми и прозрачными. Так чтобы мы знали не только решения, принятые с их помощью, но то, как они были приняты.
Европейские депутаты высказались за создание простых, ясных и удобных правил правил для регулирования новых реалий.
В конечном итоге все согласились с тем, что технологии нужно законодательно направить в нужное русло.
Джереми Уилкс, Euronews: «Пора наводить порядок в этой отрасли. Эту фразу можно было слышать на протяжении всех слушаний. Так как искусственный интеллект развивается стремительно, Брюсселю нужно тоже поторопиться».